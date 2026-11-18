Москва18 ноя Вести.В Саратове суд вынес приговор в отношении Василия Графского, причастного к убийству замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Как сообщает пресс-служба областного суда, за госизмену и доставку взрывчатки мужчину отправили в колонию на 23 года.

Графский признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ, п.п. "а, в" ч. 5 ст. 222.1 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года со штрафом в размере 100 000 руб. и с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 700 000 руб. говорится в сообщении инстанции в мессенджере МАХ

Графский – житель Саратовской области. Согласно материалам уголовного дела, он связался с представителем украинских спецслужб в июне 2023-го, и с того периода передавал противнику информацию о российких объектах и военных, в том числе фотографии территории войсковой части, данные о местах жительства офицеров ВС РФ и руководителей предприятий и госномера и марки их личных авто.

В 2024-м он получил задание забрать из тайника в Орловской области взрывчатку и устройство, которое после хранил у себя в гараже.

В конце февраля 2025 года от сотрудника спецслужбы Украины Графский получил фотографию заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Москалика Я.Я. Следуя указаниям, подсудимый установил место жительства генерал-лейтенанта и используемый им личный автомобиль, о чем отчитался куратору указывает инстанция

За свои преступления Графский получал деньги в виде криптовалюты на электронные кошелек в Telegram.

Отмечается, что свою вину он не признал.

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб 25 апреля в результате взрыва СВУ в подмосковной Балашихе. Устройство было спрятано в припаркованном недалеко от его дома автомобиле.

Обвиняемый в убийстве генерала агент украинских спецслужб Игнат Кузин приговорен к пожизненному лишению свободы.