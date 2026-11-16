В Саратовской области из-за рыбы с червями закрыты 6 магазинов сети "Пивзавод" В Саратовской области 6 магазинов сети "Пивзавод" закрыли после отравления рыбой

Москва16 ноя Вести.В городе Пугачеве Саратовской области судебные приставы опечатали шесть магазинов сети "Пивзавод". После массового заражения описторхозом из-за вяленной рыбы с червями их работа приостановлена на 90 дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ ФССП по региону.

С начала ноября СК и прокуратура проводили проверки по факту отравления вяленой рыбой в Пугачеве.

Роспотребнадзор по итогам исследований обнаружил в язях возбудителей описторхоза – плоских червей. Из магазина "Пивзавод" было изъято 35 килограммов рыбы. Всего по данным на 5 ноября пострадали 19 человек, первые семь заболевших в Пугачеве выписаны говорится в сообщении

В ходе проведенного эпидемиологического расследования были обнаружены грубые нарушения санитарных норм. Суд признал индивидуальную предпринимательницу виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.