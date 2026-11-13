Москва13 нояВести.Новые случаи заболевания из-за зараженной паразитами рыбы зафиксировали в Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора.
Пострадавшие от употребления зараженной личинками (метацеркариями) описторхоза рыбной продукции продолжают выявляться, об их окончательном числе говорить преждевременно, так как у опистохоза длительный инкубационный периодговорится в сообщении
Уточняется, что у одного из заболевших еще не подтвердили диагноз.
В Роспотребнадзоре пояснили, что от момента попадания личинок в организм человека до выраженных клинических проявлений обычно проходит 203 недели.
Ранее в Пугачеве Саратовской области выявили вспышку заболеваемости описторхозом из-за зараженной вяленой рыбы. После этого рыбную продукцию, ставшую причиной проблем, сняли с реализации.