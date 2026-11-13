В Саратовской области выявили новых пострадавших от зараженной паразитами рыбы

Новые случаи заболевания из-за зараженной паразитами рыбы выявили под Саратовом В Саратовской области выявили новых пострадавших от зараженной паразитами рыбы

Москва13 ноя Вести.Новые случаи заболевания из-за зараженной паразитами рыбы зафиксировали в Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

Пострадавшие от употребления зараженной личинками (метацеркариями) описторхоза рыбной продукции продолжают выявляться, об их окончательном числе говорить преждевременно, так как у опистохоза длительный инкубационный период говорится в сообщении

Уточняется, что у одного из заболевших еще не подтвердили диагноз.

В Роспотребнадзоре пояснили, что от момента попадания личинок в организм человека до выраженных клинических проявлений обычно проходит 203 недели.

Ранее в Пугачеве Саратовской области выявили вспышку заболеваемости описторхозом из-за зараженной вяленой рыбы. После этого рыбную продукцию, ставшую причиной проблем, сняли с реализации.