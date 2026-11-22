Москва22 ноя Вести.В Вольском районе Саратовской области столкнулись "Лада Калина" и Chevrolet Niva, сообщает ГУ МВД РФ по Саратовской области.

На 3 км автоподъезда к г. Балаково от автодороги "Сызрань - Саратов - Волгоград" произошло столкновение двух автомобилей: "Лада Калина", под управлением мужчины 1974 года рождения, и Chevrolet Niva, под управлением мужчины 1954 года рождения