Москва22 нояВести.В Вольском районе Саратовской области столкнулись "Лада Калина" и Chevrolet Niva, сообщает ГУ МВД РФ по Саратовской области.
На 3 км автоподъезда к г. Балаково от автодороги "Сызрань - Саратов - Волгоград" произошло столкновение двух автомобилей: "Лада Калина", под управлением мужчины 1974 года рождения, и Chevrolet Niva, под управлением мужчины 1954 года рожденияговорится в сообщении
В ДТП погиб водитель "Лады, пассажирка второй машина госпитализирована.
Сотрудники полиции на месте выясняют все обстоятельства и причины аварии.