Москва26 нояВести.Сбер считает важным поддерживать социальное предпринимательство. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
В социальном предпринимательстве сам бизнес — это фундамент. Бизнес — это необходимое, но недостаточное условие, а достаточное — это смысл, идея, возможность помощи либо клиентам, либо сотрудникам, которые работают в социальном бизнесе, категориям людей, которые нуждаются в помощи и поддержкесказал он
По его словам, именно глубина в предпринимательстве и является ценной для команды Сбера.
Этот смысл критически важен для социального предпринимательства и для нас, для всей команды Сберазаявил он
По его словам, это огромная ценность - помогать социальным предпринимателям каждый день в своей важной миссии.