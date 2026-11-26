В Сбере заявили о важности социального предпринимательства Попов: для команды Сбера важно поддерживать социального предпринимательство

Москва26 ноя Вести.Сбер считает важным поддерживать социальное предпринимательство. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

В социальном предпринимательстве сам бизнес — это фундамент. Бизнес — это необходимое, но недостаточное условие, а достаточное — это смысл, идея, возможность помощи либо клиентам, либо сотрудникам, которые работают в социальном бизнесе, категориям людей, которые нуждаются в помощи и поддержке сказал он

По его словам, именно глубина в предпринимательстве и является ценной для команды Сбера.

Этот смысл критически важен для социального предпринимательства и для нас, для всей команды Сбера заявил он

По его словам, это огромная ценность - помогать социальным предпринимателям каждый день в своей важной миссии.