Москва3 сенВести.Макроэкономическая и логистическая непредсказуемость затрудняют запуск крупных инвестиционных проектов. Об этом заявил ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума зампредседателя правления "Сбера" Анатолий Попов.
Действительно, есть некоторая макроэкономическая и логистическая непредсказуемость. Понятно, что появляются новые ограничения. Для клиентов сложнее планировать свои логистические маршруты и рынки сбыта. Это, конечно, накладывает определенный отпечатокзаявил он
При этом Дальний Восток является местом опережающего развития.
Здесь рядом наиболее растущие мировые рынки; развитие транспортно-логистической инфраструктуры происходит опережающими темпами. Говоря о текущих тенденциях, Дальний Восток сохраняет свою долгосрочную инвестиционную привлекательностьпояснил Анатолий Попов
При этом вопрос перспектив развития инвестпроектов зависит и от кадров.
Кадровая политика не менее важна, как и логистика, энергетика, транспорт. Поэтому задача комбинировать все эти процессы в одной точке - уметь привлечь необходимого специалиста для реализации крупных проектовсказал зампред правления "Сбера"