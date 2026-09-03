В "Сбере" назвали фактор, препятствующий запуску крупных проектов Зампред правления "Сбера" назвал препятствия для запуска крупных инвестпроектов

Москва3 сен Вести.Макроэкономическая и логистическая непредсказуемость затрудняют запуск крупных инвестиционных проектов. Об этом заявил ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума зампредседателя правления "Сбера" Анатолий Попов.

Действительно, есть некоторая макроэкономическая и логистическая непредсказуемость. Понятно, что появляются новые ограничения. Для клиентов сложнее планировать свои логистические маршруты и рынки сбыта. Это, конечно, накладывает определенный отпечаток заявил он

При этом Дальний Восток является местом опережающего развития.

Здесь рядом наиболее растущие мировые рынки; развитие транспортно-логистической инфраструктуры происходит опережающими темпами. Говоря о текущих тенденциях, Дальний Восток сохраняет свою долгосрочную инвестиционную привлекательность пояснил Анатолий Попов

При этом вопрос перспектив развития инвестпроектов зависит и от кадров.