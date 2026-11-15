В Сербии исполнили оперу Римского-Корсакова "Царская невеста" на русском языке На сцене старейшего театра Сербии исполнили оперу Римского-Корсакова на русском

Москва15 ноя Вести.На сцене старейшего театра Сербии в Нови-Саде состоялась премьера оперы Николая Римского-Корсакова "Царская невеста". Режиссер-постановщик Сергей Новиков в интервью ИС "Вести" рассказал, что язык русской оперы очень близок сербам.

Для режиссера эта работа стала первой постановкой в Сербии. Опера была исполнена на русском языке. И по словам Новикова, сербские артисты с этим отлично справились.

Мы сами уже немножко по-сербски говорим. В этом плане никаких нет сложностей. И, что очень важно, язык русской оперы сербам очень близок. Они же сами иногда шутят, что они говорят на старом русском, больше таком церковнославянском, мы на нем так и продолжаем говорить рассказал режиссер-постановщик

Отчасти поэтому спектакль поставили всего за девять дней, рассказывает исполнитель главной роли и одновременно директор оперы Желько Андрич. Он уже играл "Царскую невесту" на сценах Красноярска, Иркутска и Саратова. Методика изучения русского языка у него авторская.

Легче выучить русский через шутки. В ресторане, кафе, баре легче всего выучить русский поделился Андрич

Коллега Желько - Елена Кончар - играет Любашу, возлюбленную главного героя. Русский язык учила еще в школе.

Языки похожи. В начальной школе мы все были обязаны изучать русский язык. Я пела много произведений Чайковского, Рахманинова, так что я не первый раз пою на русском. Я люблю русский. Он очень хорош для пения отметила она

Опера Римского-Корсакова - либретто, созданное при участии Ильи Тюменева на основе одноименной драмы Льва Мея. В основе сюжета - реальный исторический эпизод: попытка третьей женитьбы Ивана Грозного и скоропостижная смерть его невесты Марфы Собакиной. При этом сочинение Мея не претендует на достоверность исторических событий, оно рисует яркие образы в острых драматических обстоятельствах.