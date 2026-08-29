Сербия покажет применение роботов-собак с оружием на военном смотре в сентябре

В Сербии пройдут боевые стрельбы собак-роботов Сербия покажет применение роботов-собак с оружием на военном смотре в сентябре

Москва29 авг Вести.В Сербии во время военного смотра продемонстрируют применение роботов-собак с установленным на них оружием. Смотр состоится 15 сентября. Об этом объявил президент страны Александр Вучич.

В разговоре с журналистами Вучич отметил, что специалисты сербского Военно-технического института уже установили оружие на четвероногую роботизированную платформу.

У нас они уже есть. Увидите их через 15 дней, говорю с гордостью. Не только как ходят, но и как применяют оружие, очень серьезное похвастался сербский лидер

По его словам, время испытаний перед принятием такой техники на вооружение составит не менее 100 часов.

Военные смотры в Сербии традиционно проходят в отмечаемый 15 сентября День сербского единства, свободы и национального флага.

Ранее Вучич сообщал о планах китайской компании Minth открыть в районе города Шабац первую в Сербии фабрику по производству гуманоидных и четвероногих роботов. Предполагается выпуск около одной тысячи человекоподобных роботов и 10 тысяч многофункциональных роботов-собак.