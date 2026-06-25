В Севастополе банки обеспечены наличными и продолжают работу в штатном режиме В Севастополе крупнейшие банки работают стабильно, наличных достаточно

Москва25 июн Вести.В Севастополе все ведущие банки функционируют в штатном режиме. Отделения обеспечены наличными деньгами в достаточном объеме, инкассация проводится без сбоев. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на платформе MAX.

Важно: все крупнейшие банки города продолжают работу. Запас наличных в отделениях сформирован в достаточном объеме, инкассация также проводится в штатном режиме написал Михаил Развожаев

Отмечается, что в условиях ограничений электроснабжения некоторые отделения оборудованы генераторами и источниками бесперебойного питания.

В Сбербанке три офиса работают полный день независимо от ситуации с энергоснабжением. В ПСБ офисы открыты с 09.00 до 18.00, но при отключении электричества операции могут быть ограничены. В ВТБ из 25 отделений 18 оснащены источниками бесперебойного питания, которые обеспечивают функционирование офисов в течение еще двух часов после отключения электричества.

Губернатор попросил жителей не создавать избыточный спрос на снятие наличных и учитывать информацию при планировании операций, подчеркнув, что банковская система Севастополя работает стабильно.