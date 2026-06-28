В Севастополе сообщили о работе больниц в штатном режиме несмотря на атаки БПЛА

В Севастополе больницы перешли на резервные генераторы после налетов БПЛА В Севастополе сообщили о работе больниц в штатном режиме несмотря на атаки БПЛА

Москва28 июн Вести.Больницы Севастополя перешли на резервные дизель-генераторы, продолжив прием пациентов в штатном режиме. Хирургические операции в медучреждениях, несмотря на текущую обстановку с БПЛА, также проводятся, сообщил ИС "Вести" завотделением анестезиологии-реаниматологии регионального сосудистого центра горбольницы № 1 Севастополя Александр Ербанов.

А как мы остановим операцию на головном мозге, на сердце? Мы работаем в штатном режиме. Звучит сирена, мы работаем, продолжаем работать заявил он

Накануне губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе. вернули электричество потребителям, попавшим под временные ограничения.