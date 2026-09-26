Морской транспорт приостановил движение в Севастополе на фоне воздушной тревоги

В Севастополе морской транспорт приостановил движение Морской транспорт приостановил движение в Севастополе на фоне воздушной тревоги

Москва26 сен Вести.Морской транспорт приостановил движение в Севастополе, рейд закрыт. Об этом сообщили в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".

Отмечается, что приостановка работы транспорта связана с воздушной тревогой.

Воздушная тревога! Рейд закрыт. Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт не осуществляет движение сказано в сообщении

В связи с закрытием рейда для пассажиров будет организован компенсационный маршрут на площадях Нахимова и Захарова, добавили в дирекции.