Москва26 сенВести.Морской транспорт приостановил движение в Севастополе, рейд закрыт. Об этом сообщили в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".
Отмечается, что приостановка работы транспорта связана с воздушной тревогой.
Воздушная тревога! Рейд закрыт. Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт не осуществляет движениесказано в сообщении
В связи с закрытием рейда для пассажиров будет организован компенсационный маршрут на площадях Нахимова и Захарова, добавили в дирекции.