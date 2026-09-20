Москва20 сенВести.Российские военные, средства ПВО и мобильные группы отразили атаку на Севастополь, уничтожены 8 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), один из них сдетонировал в жилом секторе, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В районе проспекта Победы сдетонировал БПЛА, он был начинен поражающими элементами, по предварительной информации никто не пострадал. Повреждены 5 машин, несколько окон в доменаписал он в мессенджере MAX
Кроме того, по предварительной информации Спасательной службы Севастополя, на конечной остановке "Проспект Победы" в двух троллейбусах взрывной волной выбило стекла. Обошлось без пострадавших, так как пассажиров в транспорте не было.
В районе Ялтинского шоссе произошло возгорание травы на двух участках – они уже потушены.
Губернатор напомнил гражданам, что при обнаружении любых опасных предметов или обломков беспилотников следует звонить по телефону 112.