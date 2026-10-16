Землетрясение на Камчатке ощущалось в Северо-Курильске

В Северо-Курильске ощущалось землетрясение, произошедшее на Камчатке Землетрясение на Камчатке ощущалось в Северо-Курильске

Москва16 окт Вести.Землетрясение силой до 6,9 баллов, произошедшее днем у берегов Камчатки, ощутили жители Северо-Курильска в Сахалинской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В Северо-Курильске землетрясение ощущалось до 4 баллов.

16 октября 14.35, по информации сейсмостанции "Южно-Сахалинск", зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие … на юге полуострова Камчатки, 150 км северо-восточнее г. Северо-Курильск отмечается в сообщении

Тревога из-за цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что жители некоторых районов Петропавловска-Камчатского поспешили покинуть свои квартиры из-за сильного землетрясения.