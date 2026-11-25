В московских аэропортах на фоне снегопада задержали и отменили 77 рейсов

В Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском отменили 37 рейсов В московских аэропортах на фоне снегопада задержали и отменили 77 рейсов

Москва25 ноя Вести.В столичных аэропортах, несмотря на продолжающийся снегопад, ведется прием и отправка рейсов, сообщили в Минтрансе России.

К 15.00 по московскому времени четыре воздушные гавани - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, выполнили 538 рейсов.

Задержаны более чем на 2 часа – 40 рейсов, отменено – 37 рейсов говорится в заявлении ведомства в MAX

В аэропортах к оперативному обслуживанию воздушных судов и пассажиров привлечен дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме.