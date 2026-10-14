Карантин по бешенству может быть введен в шести районах Татарстана

В шести районах Татарстана планируют ввести карантин по бешенству Карантин по бешенству может быть введен в шести районах Татарстана

Москва14 окт Вести.В шести районах Татарстана планируют ввести карантин из-за бешенства. Соответствующие указы сейчас находятся на подписи у раиса республики Рустама Минниханова. Об этом сообщает "Татар-информ" со ссылкой на заместителя начальника Главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Габдулхака Мотыгуллина.

В Тукаевском районе сейчас рассматривается возможность введения карантина после того, как кошка, зараженная бешенством, совершила нападения на людей. Аналогичные предупредительные меры могут быть введены еще в пяти районах республики говорится в публикации

Отмечается, что всего с начала текущего года в Татарстане зарегистрировали 29 неблагополучных пунктов по бешенству в 18 районах. Чаще всего очаги выявляли в Актанышском и Мензелинском районах - по три случая.

Число неблагополучных пунктов уже превысило показатель всего прошлого года: в 2025 году их насчитывался 21 в 14 районах.

Чаще всего в 2026 году бешенство подтверждают у кошек - 12 случаев заражения. Кроме того, болезнь выявили у восьми собак, пяти лисиц, барсука, енотовидной собаки, куницы и коровы.

Главными переносчиками бешенства остаются дикие лисицы: они выходят к людям и нападают на собак и кошек. В республике наращивают отстрел - в 2023 году отстрелили около 5,3 тысячи лисиц, в 2024 - 6,6 тысячи, в 2025 - 7,5 тысячи. В 2026 году этот показатель составляет более 6,2 тысячи животных.