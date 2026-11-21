У вышедшей к людям лисы в Воронеже нашли бешенство, введен карантин

В Воронеже установили карантин по бешенству из-за вышедшей к людям лисы У вышедшей к людям лисы в Воронеже нашли бешенство, введен карантин

Москва21 ноя Вести.В Воронеже объявили карантин по бешенству животных после того, как возле одного из домов на улице Матросова к людям вышла лиса, у которой позже диагностировали заболевание. Об этом сообщает городская ветеринарная служба.

Очаг бешенства обнаружили в Воронеже. Определить неблагополучным пунктом территорию, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиус которой составляет 500 метров от границ эпизоотического очага: территорию городского округа город Воронеж Воронежской области, ограниченную улицами Матросова говорится в указе губернатора, опубликованном ветеринарной службой

Лабораторные анализы, взятые у животного, подтвердили наличие бешенства.