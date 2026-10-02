В Сингапуре создали самые точные в мире атомные часы Сингапурские ученые разработали самые точные атомные часы в мире

Москва2 окт Вести.Группа исследователей из Сингапура создала сверхточные атомные часы на основе единственного иона лютеция, превзошедшие по характеристикам аналогичные системы из США и Китая. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По информации издания, прибор оказался примерно в четыре раза точнее прежнего рекордсмена — часов на ионах кальция, сконструированных специалистами Китайской академии наук в Ухане, а также опередил часы на ионах алюминия Национального института стандартов и технологий США.

В статье поясняется, что погрешность измерения составляет всего одну секунду за 260 миллиардов лет, что почти в двадцать раз превышает возраст Вселенной.

Ранее исследователи из университета Тохоку в Японии и Национального университета Сингапура обнаружили новый вид крайне ядовитых кубомедуз - Chironex blakangmati.