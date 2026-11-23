В СК завершили расследование дела экс-сотрудницы подмосковного министерства Экс-сотрудница министерства инвестиций в Подмосковье обвиняется во взятках

Москва23 ноя Вести.Бывшую сотрудницу министерства инвестиций, промышленности и науки в Подмосковье обвинили во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК России по Московской области.

Общая сумма взяток организованной группы, по данным ведомства, превысила 84 миллиона рублей.

Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего консультанта Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, обвиняемой в совершении коррупционных преступлений говорится в сообщении

Следствие установило, что с июня 2019 года по декабрь 2023 года организованная группа, состоящая из должных лиц Министерства социального развития и министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, получала взятки от представителей компаний за выделение квот на привлечение иностранной рабочей силы. Сумма взяток составила более чем 84 млн рублей, при этом установлено 178 эпизодов преступной деятельности.

Более 70 человек привлекли к уголовной ответственности, из них 40 получили приговор суда.