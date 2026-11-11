Суд вынес приговор Закхайм и ее соучастникам за хищение 70 млн рублей

Бизнес-коуча Закхайм осудили за мошенничество на 70 млн рублей Суд вынес приговор Закхайм и ее соучастникам за хищение 70 млн рублей

Москва11 ноя Вести.Мещанская межрайонная прокуратура добилась обвинительного приговора для бизнес-коуча Наталии Закхайм, ее мужа Андрея Краснова, их сына Троя Краснова, подруги семьи Светланы Семинеевой и бывшей ученицы Закхайм Гульнары Нугмановой. Всех пятерых признали виновными в мошенничестве по статье 159 УК РФ. Об этом сообщила прокуратура Москвы на платформе MAX.

По данным следствия, соучастники продавали гражданам курсы и видеоуроки по инвестированию, составленные на основе общедоступной информации. При этом у покупателей создавали ложное впечатление, будто инвестиции гарантированно принесут высокий доход, в том числе на зарубежном рынке недвижимости. Один такой бизнес-курс стоил до миллиона рублей, а некоторые потерпевшие покупали сразу несколько.

Обещанного обучения и инвестирования так и не последовало. Деньги потерпевшим осужденные не вернули, а потратили по своему усмотрению.

Жертвами мошенников стали 26 человек, а общая сумма ущерба превысила 70 миллионов рублей. Закхайм получила 5,5 года колонии общего режима. Остальные фигуранты тоже отправятся за решетку на разные сроки. Лишь одна из осужденных отделалась условным наказанием с испытательным сроком.

Закхайм назначено 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Остальные соучастники также приговорены к различным срокам лишения свободы, а одна из осужденных условно с испытательным сроком говорится в публикации

Приговор пока не вступил в законную силу.