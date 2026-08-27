РБК: проректора МГИМО и ее сына объявили в розыск по делу о мошенничестве

Проректора МГИМО и ее сына обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере РБК: проректора МГИМО и ее сына объявили в розыск по делу о мошенничестве

Москва27 авг Вести.Доктора экономических наук, проректора МГИМО по финансово-экономическим вопросам Наталию Кузьмину и ее сына Энвера Кузьмина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, передает РБК со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, оба могут быть причастны к организации незаконной схемы отчуждения имущества, признанной судом собственностью владельцев помещений в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в центре Москвы.

Доктор экономических наук, проректор МГИМО по финансово-экономическим вопросам Наталия Кузьмина и ее сын Энвер Кузьмин объявлены в розыск по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, им заочно предъявили обвинение… Обвиняемые находятся за пределами России и вину в инкриминируемом им преступлении не признают говорится в сообщении СМИ

Отмечается, что речь идет о результатах многолетнего конфликта между владельцами квартир и организациями, связанными с застройщиком ЖК и прежней управляющей компанией.

Возведением комплекса ранее занималась фирма занималась "Реставрация-Н", основанная Кузьминой, а в качестве УК значилась "Реставрация-Н+". В какой-то момент собственники решили сменить способ управления и организовали ТСН, а после провели инвентаризацию, в рамках которой выяснилось о регистрации прав на 80 нежилых помещений, которые, по мнению жителей ЖК, должны относиться к общему имуществу.

Собственники пошли в суд, ответчик иск не признал. Тем не менее, в июне 2023 года Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил требования ТСН "Дом на Ефремова" и признал спорные объекты общим имуществом.