В Словакии гимназиста, зарезавшего педагога и ученицу, приговорили к 25 годам В Словакии подростка приговорили к 25 годам за серийное убийство

Москва30 сен Вести.В восточном городе Спишска-Стара-Вес в Словакии суд приговорил к 25 годам лишения свободы 18-летнего подростка, сообщает словацкое издание Denník N.

В январе 2025 года 18-летний ученик гимназии Самуэл Страшко около 13.00 пришел в школу в Спишска-Стара-Вес - небольшом городке на востоке Словакии у границы с Польшей. Он был одет во все черное, а на лице была лыжная маска. Юноша сначала напал на 51-летнюю замдиректора в ее кабинете, где должен был сдавать экзамен, затем отправился в класс и атаковал 18-летнюю ученицу. Погибли две женщины - педагог и школьница, еще одна девочка получила ранения.

Специализированный уголовный суд в Пезинке вынес приговор: 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии максимального режима говорится в сообщении издания 30 сентября

Обвинение просило пожизненное, защита - 15 лет. Суд также назначил амбулаторное психиатрическое лечение, трехлетний защитный надзор и обязанность возместить потерпевшим ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Мотив, по данным суда: юноша начал планировать нападение после перевода на индивидуальный план обучения - из-за чувства обиды. У него уже была история конфликтов: ранее его дважды судили за нападения и домогательства в отношении одноклассниц, его исключали из школ в Лученце и Кежмароке.

Ранее сообщалось, что в Словакии учительница погибла из-за нападения ученика в школе. Информацию об этом распространил телеканал JOJ. По его данным, трагедия произошла утром 29 сентября в начальной школе в населенном пункте Сташков в районе города Чадца. Ученик с помощью острого предмета напал на одноклассников и педагога.