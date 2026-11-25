Прошунин: первый урожай бананов в Сочи составил 150 кг

В Сочи впервые получили урожай бананов в теплицах Прошунин: первый урожай бананов в Сочи составил 150 кг

Москва25 ноя Вести.В сочинском крестьянском фермерском хозяйстве "100 гектар" впервые получили урожай бананов в теплицах, передает ТАСС.

Он составил 150 кг, рассказал на пресс-конференции глава города Андрей Прошунин. Также собрали папайю и маракуйю.

В этом году в Сочи действительно впервые получили урожай бананов в теплицах - 150 кг сказал Прошунин

Всего на территории хозяйства выращивают 15 видов этого растения.

По словам главы курорта, сочинские бананы сейчас выставляют на всех главных сельскохозяйственных выставках региона. А субтропическое земледелие в Сочи до 2035 года рассматривается властями как одно из перспективных направлений стратегии развития агропромышленного комплекса.

Также на курорте в 2026 году собрали более 280 тонн чая и 90 тонн плодово-ягодной продукции.