Москва29 сенВести.В Сочи конфисковали свыше четырех тонн немаркированных вина, коньяка и чачи. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере MAX.
Более четырех тонн вина, коньяка и чачи без маркировки изъяли мои коллеги из города Сочи при участии сотрудников ФСБ Россиинаписала Ирина Волк
Как уточняется, подпольный выпуск алкоголя наладили трое жителей города. В своих частных домах они устроили цеха, склады и даже дегустационные залы.
Во время обысков правоохранители изъяли там винные бочки, канистры, оборудование и компоненты для изготовления спиртного.
По данному факту заведено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ.
Подозреваемым назначили меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.