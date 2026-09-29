В Сочи изъяли свыше 4 тонн алкоголя без маркировки

В Сочи нашли подпольные цеха по производству вина, коньяка и чачи В Сочи изъяли свыше 4 тонн алкоголя без маркировки

Москва29 сен Вести.В Сочи конфисковали свыше четырех тонн немаркированных вина, коньяка и чачи. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере MAX.

Более четырех тонн вина, коньяка и чачи без маркировки изъяли мои коллеги из города Сочи при участии сотрудников ФСБ России написала Ирина Волк

Как уточняется, подпольный выпуск алкоголя наладили трое жителей города. В своих частных домах они устроили цеха, склады и даже дегустационные залы.

Во время обысков правоохранители изъяли там винные бочки, канистры, оборудование и компоненты для изготовления спиртного.

По данному факту заведено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ.

Подозреваемым назначили меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.