Ставрополье перенимает опыт выращивания яблок у Кабардино-Балкарии Губернатор Ставрополья: при выращивании яблок мы равняемся на Кабардино-Балкарию

Москва14 окт Вести.На Ставрополье промышленное выращивание яблок выросло в несколько раз. При этом регион перенимает опыт у Кабардино-Балкарской Республики. Об этом заявил ИС "Вести" губернатор региона Владимир Владимиров.

Ежегодно площадь садов становится больше на 600 гектаров. По словам губернатора, сельхозпроизводители равняются на коллег из соседнего региона.

Равняемся, конечно, на Кабардино-Балкарию, наших соседей, на главу КБР Казбека Валерьевича Кокова. Скачок они начали в 2007 году, сегодня они опередили Краснодарский край, стали первыми в России по производству яблок. Мы тоже будем стремиться наращивать. Это вопрос не моды, а ценности земельного ресурса. Зерно сажать и убирать - это одно; сегодня на 10 тыс. гектаров достаточно шести человек, а в яблочном саду работает шесть человек на гектар, представляете? То есть это люди, рабочие места, земля. Ну и, конечно, это очень красиво сказал Владимиров

Каждое четвертое яблоко в России созревает в Кабардино-Балкарии, заявил доцент кафедры садоводства и лесного дела Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета (КБГАУ) Беслан Бесланеев.

По его словам, в республике есть все слагаемые для выращивания яблок: погодные условия, влага и небольшая скорость ветров. В регионе растет много разных сортов яблонь – от классических до специально выведенных. Один из таких — Ренет Кабардинский.