В состоянии клинической смерти госпитализирован главред журнала "Знамя" Чупринин "112": у главреда журнала "Знамя" Чупринина зафиксировали клиническую смерть

Москва23 ноя Вести.Главный редактор журнала "Знамя", доктор филологических наук Сергей Чупринин госпитализирован в состоянии клинической смерти, пишет Telegram-канал "112".

По сведениям издания, 78-летнему публицисту на фоне хронического заболевания легких внезапно стало трудно дышать.

Главреда журнала "Знамя" Сергея Чупринина госпитализировали в состоянии клинической смерти говорится в публикации

Медики прибывшей по вызову скорой зафиксировали клиническую смерть. Чупринина экстренно повезли в больницу.

В 2021 году Сергей Чупринин стал лауреатом премии правительства РФ за сохранение традиций литературно-художественных журналов и поддержку молодых авторов.