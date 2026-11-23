Москва23 нояВести.Главный редактор журнала "Знамя", доктор филологических наук Сергей Чупринин госпитализирован в состоянии клинической смерти, пишет Telegram-канал "112".
По сведениям издания, 78-летнему публицисту на фоне хронического заболевания легких внезапно стало трудно дышать.
Главреда журнала "Знамя" Сергея Чупринина госпитализировали в состоянии клинической смертиговорится в публикации
Медики прибывшей по вызову скорой зафиксировали клиническую смерть. Чупринина экстренно повезли в больницу.
В 2021 году Сергей Чупринин стал лауреатом премии правительства РФ за сохранение традиций литературно-художественных журналов и поддержку молодых авторов.