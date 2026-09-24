Салюков предупредил о рисках для Армении при переходе на стандарты НАТО

В Совбезе предупредили о рисках для Армении при переходе на стандарты НАТО Салюков предупредил о рисках для Армении при переходе на стандарты НАТО

Москва24 сен Вести.Переход Армении на стандарты Североатлантического альянса и Соединенных Штатов грозит ей разочарованием. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Олег Салюков в беседе с журналистами.

Однако если же Ереван предпочтет американские гарантии безопасности, то это определенно грозит ему возможным разочарованием от полученных результатов отметил Салюков в ответ на вопрос о рисках переориентации Армении

Политик отметил, что события вокруг Карабаха являются следствием политики Еревана после 2018 года. По его словам, власти Армении используют эти события в качестве повода для заявлений о неэффективности сотрудничества с Москвой и ОДКБ, что необоснованно.

Салюков напомнил, что армия Армении на 90% оснащена вооружением РФ, а большая часть офицеров является выпускниками советских и российских образовательных учреждений.

Он также предупредил, что Вашингтон может отозвать статус стратегического партнера, поскольку такая ситуация уже происходила в 2024 году с Грузией.

Кроме того, переход на стандарты Североатлантического альянса потребует больших расходов, добавил политик.