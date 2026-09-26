Сенатор Ворона: бизнес в РФ работает совсем не так, как работал на Украине

В Совфеде отметили различия в работе бизнеса в России и на Украине Сенатор Ворона: бизнес в РФ работает совсем не так, как работал на Украине

Москва26 сен Вести.Предпринимателям в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях необходимо понять, что в России все работает не так, как на Украине. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона.

По его словам, бизнесменам необходимо научиться работать с государственными органами, которые хотят помочь развитию предпринимательства.

Прежде всего, [нужно] поверить в то, что в Российской Федерации все работает совсем не так, как работало на Украине. И, соответственно, госорганы хотят действительно помочь. И надо научиться взаимодействовать с госорганами. В каждом министерстве, ведомстве федеральном есть прекрасные программы по любому из направлений бизнеса объяснил сенатор

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство запустило системную работу по улучшению делового климата и созданию благоприятных условий для бизнеса в стране.