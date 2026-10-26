Косачев: спешка с назначением послов в Британии и Франции не нужна

В Совфеде предложили не спешить с назначением послов в Великобритании и Франции Косачев: спешка с назначением послов в Британии и Франции не нужна

Москва26 окт Вести.России не нужно спешить с назначением новых послов в Великобритании и Франции, поскольку отношения с этими странами сильно деградировали. Такого мнения придерживается зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его мнению, присутствие или отсутствие послов в Лондоне и Париже сейчас ничего кардинально не изменит. Москве пока надлежит "следить за ситуацией и ловить сигналы" со стороны стран Запада.

Когда мы поймем, что назначение новых послов действительно может эту ситуацию как-то сдвинуть с мертвой точки, да, это надо будет делать. Но до тех пор, пока с той стороны не проявляется ни малейшего интереса к диалогу, к нормализации отношений, к восстановлению сотрудничества, я не вижу никаких оснований для какой-то спешки сказал сенатор ТАСС

Он добавил, что выражает личную точку зрения по данному вопросу. Решение о назначении послов – за президентом РФ Владимиром Путиным.

В конце сентября путин своими указами освободил Алексея Мешкова и Андрея Келина от должностей послов во Франции и Великобритании соответственно. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва не спешит с назначением новых дипломатов из-за отсутствия двусторонних отношений с Парижем и Лондоном.