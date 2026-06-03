Москва3 июн Вести.Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов в беседе с NEWS.ru призвал запретить эзотерикам и гадалкам комментировать исчезновения людей.

По словам Гибатдинова, псевдоэксперты, желая добиться популярности и увеличить клиентуру, переходят границы этики и давят на родственников пропавших. Он подчеркнул, что их деятельность может помешать работе спасателей.

В комментариях они обсуждают и просто выдумывают подробности гибели… Ситуация прямо говорит о необходимости правового регулирования вплоть до запретов всего, что может быть связано с эзотерикой. Это мошенничество, которое не приводит ни к чему хорошему сказал сенатор

Парламентарий также выступил за введение запрета на публичные прогнозы о судьбе пропавших людей на время поисково-спасательных мероприятий. Он добавил, что наказание за попытки заработать на чужом горе, особенно если "расклады", видения и контакты с духами подаются как правда, должно быть максимально строгим.

Ранее в РПЦ предупредили, что обращение к гадалкам и эзотерикам может нанести духовный вред. В этой роли выступают недобросовестные люди, обманывающие граждан ради своей выгоды.