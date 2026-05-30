В Совфеде рассказали о начале работы по реализации договоренностей РФ и КНР Сенатор Денисов: в Совфеде приступили к реализации договоренностей РФ и КНР

Москва30 мая Вести.Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов рассказал ИС "Вести" о начале работы по реализации договоренностей президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина.

По его словам, работа над реализацией договоренностей ведется также у китайских коллег.

Мы можем смело сказать, что по законодательной линии, по линии сотрудничества законодательных органов, мы стали первыми на столь высоком уровне. "Мы" - я имею в виду, мы и наши китайские партнеры, кто приступил к реализации договоренностей лидеров… В беседе с китайским коллегой так очень образно, на мой взгляд, и удачно сказала Валентина Ивановна (спикер Совфеда Матвиенко. - Прим. ред.): "Нам нужно поставить парламентское плечо под реализацию договоренностей лидеров". Вот этим мы, собственно говоря, и занимаемся сказал Денисов

19-20 мая Владимир Путин посетил с государственным визитом Китай. По итогам его переговоров с китайским коллегой было принято совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и Совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Также был подписан ряд других документов.