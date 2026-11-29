В США допустили участие актера Мэттью Макконахи в президентской гонке 2028 года Hill: Мэттью Макконахи может стать независимым кандидатом на пост президента США

Москва29 ноя Вести.Американский актер Мэттью Макконахи может рассматриваться в качестве потенциального независимого кандидата на пост президента США на выборах 2028 года. Об этом сообщает издание The Hill.

Поводом для таких предположений стало видеообращение актера, опубликованное накануне промежуточных выборов в США. В нем Макконахи выступил в поддержку независимых кандидатов, заявив, что их участие в политической борьбе могло бы помочь американским законодателям "вернуться к центристским позициям, которых придерживается большинство граждан страны".

Актер подчеркнул, что независимых кандидатов следует воспринимать как серьезных претендентов на победу, а не как участников протестного движения или помеху для представителей двух ведущих партий - Демократической и Республиканской.

Высказывания Макконахи привлекли внимание политиков. В частности, предприниматель и бывший кандидат в президенты США Эндрю Янг предположил, что актер может подумывать о политической карьере. По его мнению, подобные публичные обращения не появляются без определенных намерений.

Избранный сенатор-демократ от Техаса Джеймс Таларико положительно оценил возможное участие Макконахи в выборах, назвав его хорошим кандидатом и призвав баллотироваться, если актер действительно готов к этому шагу.

Как отмечает The Hill, ранее Макконахи уже рассматривал возможность выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора родного штата Техас. При этом сам актер пока публично не комментировал предположения о своем участии в президентской гонке 2028 года.

Следующие президентские выборы в США состоятся 7 ноября 2028 года. Ранее СМИ писали, что нынешний американский лидер Дональд Трамп решил не торопиться с выбором преемника.