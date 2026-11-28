NYP: Трамп не спешит поддерживать кого-либо из кандидатов на выборах 2028 года

Трамп решил не торопиться с выбором преемника NYP: Трамп не спешит поддерживать кого-либо из кандидатов на выборах 2028 года

Москва28 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность, что во время президентской гонки 2028 года неожиданных новых претендентов не появится.

Кроме того, он подчеркнул, что не спешит отдавать предпочтение какому‑либо кандидату от Республиканской партии, сообщает газета New York Post.

Сейчас еще очень рано, понимаете​​​. До этого больше двух лет. Но приближается время, когда только об этом все и будут говорить. Так что я просто хочу посмотреть, как все сложится заявил он в интервью

Источник, близкий к администрации Трампа, заявил, что глава Белого дома "любит подогревать конкуренцию внутри своей команды" и, вероятно, будет как можно дольше воздерживаться от поддержки того или иного кандидата.

О том, что американский лидер уже нашел себе преемника, в разное время писали многие крупные СМИ. Так, The Washington Post со ссылкой на источники заявлял, что следующим лидером Штатов может стать нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс.