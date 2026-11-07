Москва7 нояВести.В штате Калифорния в США две парашютистки погибли при столкновении во время выполнения тренировочного прыжка. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.
По данным издания, после раскрытия парашютов две спортсменки, которые готовились к попытке установить рекорд по групповой акробатике среди женщин, опасно сблизились. Их парашюты столкнулись, в результате чего стропы спутались, и парашютистки упали на землю.
Обе девушки были доставлены в больницу в критическом состоянии, где позже врачи констатировали их смерть.
Трагедия произошла в городе Лейк-Элсинор в пятницу. Местные власти проводят расследование.