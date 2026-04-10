Москва10 апр Вести.Жителя Чикаго Майкла Ковко арестовали по делу об угрозах убийством президенту США Дональду Трампу и его сыну Бэррону, сообщил телеканал CBS News.

Мужчина в марте отправил на официальный сайт Белого дома сообщение, где обещал отрезать сыну Трампа голову и застрелить главу Белого дома из снайперской винтовки. К сообщению он прикрепил адрес своей электронной почты и номер телефона.

Я абсолютно намерен спланировать и осуществить покушение на президента Соединенных Штатов Америки. Это серьезная угроза цитирует CBS News сообщение Ковко

Письмо Ковко стало поводом для визита в его дом агента Секретной службы США, после которого мужчина послал на сайт Белого дома новые угрозы.

В них он обещал устроить "охоту" на семью посещавшего его агента, расстрелять его офис, а также разместить самодельные взрывные устройства в окрестностях Вашингтона.

Майклу Ковко предъявлено обвинение по одному пункту - передача угроз… Ковко был арестован на прошлой неделе и должен явиться на слушание по вопросу о содержании под стражей… в пятницу подытожил телеканал

В феврале суд в штате Флорида признал виновным в попытке покушения на Дональда Трампа в 2024 году Райана Уэсли Рута. Мужчина был приговорен к пожизненному заключению.