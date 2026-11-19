В Ставрополье от наказания освободили ослепшего заключенного Ставропольский суд освободил ослепшего заключенного от наказания

Москва19 ноя Вести.Суд в Ставропольском крае освободил от отбывания наказания ослепшего заключенного, осужденного за насильственные действия сексуального характера в отношении племянницы, пишет MK.RU.

Как пишет издание, мужчина настаивал, что обвинение в сексуальном насилии стало результатом семейного конфликта. Однако следствие и суд установили виновность фигуранта.

За решеткой в результате травмы он стал терять зрение. По одной из версий, которую озвучил сам Воропаев, он упал, по другой – его избили другие арестанты в качестве мести за то, что он совершил сказано в публикации

Суд несколько раз отказывал Воропаеву в освобождении. Дело дошло до Верховного суда, который постановил изменить решение. В результате прошение осужденного удовлетворили, но за ним будет установлен надзор.