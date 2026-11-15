В Турции освобожден мужчина, отбывавший пожизненное за убийство беременной жены Суд в Турции освободил пожизненно осужденного мужчину, убившего беременную жену

Москва15 ноя Вести.Суд в Турции освободил мужчину, который провел в заключении шесть лет по обвинению в убийстве беременной жены, пишет издание Cumhuriyet.

Кассационный суд пересмотрел приговор и постановил выпустить мужчину на свободу, отмечается в сообщении.

По словам адвоката, его подзащитный не совершал умышленного убийства, в виновности мужчины сомневались председательствующий судья в Фетхие, двое судей Кассационного суда и сотрудники Генпрокуратуры.

Из шести лет заключения около четырех мужчина провел в одиночной камере. Мужчина утверждает, что невиновен в гибели беременной жены.

В начале ноября губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом сообщал о решении отменить смертную казнь 563 осужденным к высшей мере наказания. Казнь им заменили пожизненным заключением.