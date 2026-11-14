Трамп раскритиковал помилование 563 осужденных на казнь в Калифорнии

Трамп назвал "катастрофой" помилование 563 смертников в Калифорнии Трамп раскритиковал помилование 563 осужденных на казнь в Калифорнии

Москва14 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп назвал катастрофой решение губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отказаться от казни 563 осужденных, заменив высшую меру на пожизненный срок.

О решении отменить смертную казнь для всех приговоренных Ньюсом сообщал в начале ноября.

Решение Гэвина Ньюсома приостановить исполнение смертных приговоров в отношении всех 563 заключенных, ожидающих казни в Калифорнии, среди которых одни из самых жестоких и хладнокровных убийц, когда-либо живших на земле, стало катастрофой для системы правосудия в Америке написал американский лидер в соцсети TruthSocial

Трамп назвал демократа Ньюсома некомпетентным, указав, что тот не позволил правовой системе довести дела до конца.

Американский лидер также подчеркнул, что губернатор Калифорнии бесчувственный, так как своим решением потряс родственников жертв преступников.

Ранее заключенная из камеры смертников в США Криста Пайк выжила после смертной казни в штате Теннесси.