Москва27 окт Вести.Жертвы преступлений в США недополучили компенсации как минимум на 119 млн долларов из-за политики президента страны Дональда Трампа в отношении помилований. Об этом пишет CBS News.

В общей сложности, согласно расследованию CBS News, с января 2025 года по решению Трампа о помиловании было аннулировано не менее 119 млн долларов задолженности по возмещению ущерба говорится в публикации

Одним из тех, кто остался без компенсации из-за решения Трампа, стал Томас Франко, который вложил почти 4 млн долларов в стартап своего знакомого – журналиста и политического обозревателя Карлсона Уотсона. Компания, которую он якобы строил, оказалась фикцией. В июле 2024 года федеральное жюри присяжных в Бруклине признало Уотсона виновным в мошенничестве, его обязали вернуть почти 37 млн долларов инвесторам, в числе которых Франко.

За несколько часов до того, как Уотсон должен был отправиться в тюрьму в марте прошлого года, президент Трамп сократил его почти 10-летний срок заключения. Помилование освободило его от необходимости возмещать ущерб... Франко – лишь одна из многих жертв преступлений, которые, возможно, никогда не получат деньги подчеркивается в статье

Авторы публикации сравнили политику помилований Трампа с подходом его предшественника Джо Байдена в этом вопросе. Сообщается, что за четыре года президентства по указам экс-главы Белого дома о помиловании были аннулированы выплаты всего на 14 тыс. долларов, так как большинство распоряжений касались смягчения наказания без отмены финансовых санкций.

Ранее Трамп рассказал, что никогда не думал о собственном помиловании.