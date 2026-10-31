Суд снова не принял иск Трампа к WSJ по делу о клевете Суд вновь отклонил иск Трампа о клевете к издателю Wall Street Journal

Москва31 окт Вести.Федеральный суд Южного округа штата Флорида отказал в принятии обновленного иска президента США Дональда Трампа о клевете к компании — издателю газеты The Wall Street Journal (WSJ) и медиамагнату Руперту Мердоку, передает ТАСС.

Дело касалось публикации о письме, адресованном финансисту Джеффри Эпштейну, которого обвиняли в растлении несовершеннолетних и который позднее покончил с собой.

Суд постановил удовлетворить ходатайство ответчиков об отклонении исправленного искового заявления. Исправленная версия иска отклонена без права повторной подачи указано в решении судьи Даррина Гейлса

В середине апреля 2026 года Гейлс постановил, что Трамп не представил достаточных аргументов для иска о клевете. Судья отметил, что истцу не удалось доказать злой умысел журналистов, а именно сознательное распространение ими ложных сведений.

Кроме того, по мнению судьи, не было доказано, что журналисты WSJ уклонялись от проверки утверждений Трампа о поддельности письма. После этого глава Белого дома подал в суд пересмотренную версию иска.

Согласно данным Bloomberg, в обновленной жалобе говорилось, что ответчики не проверили достоверность сведений и намеренно обходили правду.

Основанием для разбирательства стала статья WSJ от июля 2025 года. В ней утверждалось, что в книге, подаренной Эпштейну в 2003 году, было письмо Трампа с выполненным от руки рисунком обнаженной женщины. Трамп отрицал авторство и угрожал подать в суд. Затем он направил иск на 10 миллиардов долларов к Мердоку, издательской компании Dow Jones & Co., ее материнской компании News Corp., генеральному директору корпорации и двум журналистам The Wall Street Journal.

В сентябре 2026 года президент США заявлял о намерении обжаловать иск телеканалов CNN и MS NOW, а также издания Politico, которые требовали восстановить доступ их представителей в Белый дом.