В Ставрополе брат с сестрой стали фигурантами дела об угрозах убийством

В Ставрополе по делу об угрозах убийством задержаны брат с сестрой В Ставрополе брат с сестрой стали фигурантами дела об угрозах убийством

Москва22 ноя Вести.Брат и сестра из Ставрополя стали фигурантами уголовного дела об угрозах убийством директору магазина. Подробности в MAX сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

В полицию с заявлением обратилась директор одного из продуктовых магазинов города. Она рассказала, что двое посетителей пытались похитить товары, а когда им сделали замечание, стали угрожать ей убийством.

В ходе проверки полицейские установили личности участников инцидента. Ими оказались 39-летние местные жители - родные брат и сестра говорится в сообщении

Выяснилось, что после попытки кражи из магазина они стали высказывать упрекнувшей их руководительнице торговой точки угрозы убийством.

Во время разговора с директором мужчина дважды попытался ударить ее кулаком в лицо, после чего достал из кармана кухонный нож… Затем нож из рук мужчины выхватила его сестра, которая также стала угрожать женщине уточнили в пресс-службе ведомства

Оба участника правонарушения задержаны. Уголовное дело возбуждено по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".