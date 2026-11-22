Пожилой велосипедист погиб в ДТП с автомобилем в Ставрополе

В Ставрополе водитель BMW насмерть сбил велосипедиста Пожилой велосипедист погиб в ДТП с автомобилем в Ставрополе

Москва22 ноя Вести.Житель Ставрополя 67 лет погиб в результате аварии с автомобилем BMW, сообщила пресс-служба краевой госавтоинспекции в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 21 ноября в 15.20 на улице Пирогова. Водитель BMW, совершая перестроение, наехал на велосипедиста, ехавшего в попутном направлении.

67-летний мужчина с сочетанной травмой и контузией головного мозга был доставлен в реанимационное отделение больницы краевого центра, где впоследствии от полученных травм скончался написали в ведомстве

За рулем авто находился 24-летний житель соседней республики, который за последние два года пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту происшествия проводится проверка.