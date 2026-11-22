Москва22 нояВести.Житель Ставрополя 67 лет погиб в результате аварии с автомобилем BMW, сообщила пресс-служба краевой госавтоинспекции в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел 21 ноября в 15.20 на улице Пирогова. Водитель BMW, совершая перестроение, наехал на велосипедиста, ехавшего в попутном направлении.
67-летний мужчина с сочетанной травмой и контузией головного мозга был доставлен в реанимационное отделение больницы краевого центра, где впоследствии от полученных травм скончалсянаписали в ведомстве
За рулем авто находился 24-летний житель соседней республики, который за последние два года пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
По факту происшествия проводится проверка.