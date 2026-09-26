В Стерлитамаке после трагедии в "Солнечном" проведут проверки в других ТЦ Глава Стерлитамака: будут организованы внеплановые проверки торговых центров

Москва26 сен Вести.В Стерлитамаке после пожара в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" будут проведены внеплановые проверки в других ТЦ. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава города Эмиль Шаймарданов.

Мы в тот же день провели совещание администрации города Стерлитамак и во взаимодействии с коллегами с МЧС направили информацию о количестве торговых центров и о том, что необходимо провести внеплановые проверки сказал он

Ранее сообщалось, что власти Стерлитамака окажут помощь пострадавшим при пожаре в ТЦ.