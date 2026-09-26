Власти Стерлитамака окажут помощь пострадавшим при пожаре в ТЦ Глава Стерлитамака: пострадавшим в пожаре будет оказана необходимая помощь

Москва26 сен Вести.Посетителям и предпринимателям, пострадавшим при пожаре в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке, будет оказана необходимая помощь. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава города Эмиль Шаймарданов.

По его словам, власти уже оказали помощь семьям погибших в организации поминок и похорон.

Также оказываем психологическую помощь семьям погибших и пострадавших … На следующий день мы провели встречу с предпринимателями, которые пострадали в пожаре. Участие принимали все городские службы, включая Следственный комитет, налоговую, полицию. Мы разъяснили о порядке взыскания ущерба, а он следующий: необходимо данным предпринимателям провести оценку ущерба. Они будут признаны в качестве потерпевших и в рамках уголовного дела будет направлен гражданский иск с целью возмещения понесенного ущерба. Ситуация находится на контроле следственных органов сказал глава города

Ранее сообщалось, что владелец торгово-сервисного комплекса "Солнечный" в Стерлитамаке Сергей Родионов, где в результате пожара погибли четыре человека, отказывается признавать свою вину.