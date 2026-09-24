В Стерлитамаке арестован собственник ТЦ "Солнечный", в котором погибли четверо

Владельца торгового комплекса в Стерлитамаке арестовали по делу о гибели людей В Стерлитамаке арестован собственник ТЦ "Солнечный", в котором погибли четверо

Москва24 сен Вести.Суд города Стерлитамака арестовал собственника торгового комплекса "Солнечный", в котором произошел пожар и погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина проходит обвиняемым по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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Таким образом, срок его ареста будет длиться до 22 ноября 2026 года.

Пожар произошел на втором этаже торгового комплекса 22 сентября. Помимо четырех погибших также пострадали пять человек.

Площадь возгорания составила 2 100 квадратных метров.