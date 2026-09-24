Владелец сгоревшего ТСК "Солнечный" в Стерлитамаке отказывается признавать вину Владелец сгоревшего в Стерлитамаке ТСК "Солнечный" не признает вину

Москва24 сен Вести.Владелец торгово-сервисного комплекса "Солнечный" в Стерлитамаке Сергей Родионов, где в результате пожара погибли четыре человека, отказывается признавать свою вину. Об этом он сообщил журналистам перед началом заседания суда, передает ТАСС.

Нет [не признаю]. Я обеспечивал [пожарную безопасность], все работало заявил Родионов

Днем 22 сентября на втором этаже торгового комплекса произошел пожар на площади 2,1 тыс. кв. м. Погибли четыре человека. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем смерть двух и более лиц по неосторожности.

23 сентября владелец торгового комплекса был задержан. Ему предъявили обвинение. Следствие считает, что собственник здания не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности при эксплуатации объекта.