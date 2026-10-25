Москва25 октВести.В Екатеринбурге устанавливают личность водителя, который, находясь за рулем автомобиля "Мерседес-Бенц", грубо нарушал правила дорожного движения и снимал это на видео, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Выявлены публикации с видеозаписью, на которой водитель автомобиля "Мерседес-Бенц" совершает многочисленные грубые нарушения Правил дорожного движения. На кадрах видно, как автомобиль объезжает транспортные заторы, двигаясь по трамвайным путям встречного направления с нарушением требований дорожной разметки, а также по обочине, переехав бордюрный каменьговорится в сообщении
По фактам нарушений проводится проверка, выясняются личность и местонахождение мужчины и обстоятельства произошедшего.