В Екатеринбурге мужчина снимал на видео свои нарушения ПДД, его ищут

В Свердловской области ищут мужчину, снимавшего на видео нарушения ПДД В Екатеринбурге мужчина снимал на видео свои нарушения ПДД, его ищут

Москва25 окт Вести.В Екатеринбурге устанавливают личность водителя, который, находясь за рулем автомобиля "Мерседес-Бенц", грубо нарушал правила дорожного движения и снимал это на видео, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Выявлены публикации с видеозаписью, на которой водитель автомобиля "Мерседес-Бенц" совершает многочисленные грубые нарушения Правил дорожного движения. На кадрах видно, как автомобиль объезжает транспортные заторы, двигаясь по трамвайным путям встречного направления с нарушением требований дорожной разметки, а также по обочине, переехав бордюрный камень говорится в сообщении

По фактам нарушений проводится проверка, выясняются личность и местонахождение мужчины и обстоятельства произошедшего.