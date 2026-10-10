Baza: в Марий Эл нарушителей скорости ловят с помощью машин-"тихоходов"

Baza: машины-"тихоходы" ловят нарушителей скорости в Марий Эл Baza: в Марий Эл нарушителей скорости ловят с помощью машин-"тихоходов"

Москва10 окт Вести.В Марий Эл заметили на дорогах машины-"тихоходы", фиксирующие нарушения скоростного режима с помощью камеры на заднем бампере. Водители утверждают, что такие автомобили специально создают опасные ситуации. Об этом сообщает Baza.

Заметили на трассах республики автомобили с оборудованием для фиксации нарушений на заднем бампере. По словам очевидцев, манера езды регулярно создает опасные ситуации. Автомобиль движется заметно медленнее разрешенной скорости, из-за чего другие участники движения пытаются его обогнать. Но стоит кому-то пойти на обгон "тихохода" — камера тут же фиксирует нарушение говорится в сообщении Baza в мессенджере МАХ

Отмечается, что жителям региона уже приходили штрафы после таких встреч.

Утверждается также, что один из "тихоходов" принадлежит "Марийскавтодору", соответствующий логотип нанесен на кузов автомобиля.

Само учреждение описанную ситуацию пока никак не комментировало, подтверждения либо опровержения подобного метода фиксации нарушений от официальных источников нет.