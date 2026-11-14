Baza: на Сахалине экипаж ДПС устроил ночной дрифт на служебной машине

Экипаж ДПС Сахалина устроил ночной дрифт на служебном авто Baza: на Сахалине экипаж ДПС устроил ночной дрифт на служебной машине

Москва14 ноя Вести.На Сахалине экипаж ДПС устроил ночной дрифт на служебном автомобиле, пишет Baza.

Как отмечает издание, патрульный автомобиль попал на видео во время опасных маневров на одной из улиц Корсакова.

Местные жители были возмущены тем, что сотрудники Госавтоинспекции нарушают ПДД.

На Сахалине экипаж ДПС устроил ночной дрифт на служебной машине. … В ГАИ Сахалинской области посмотрели видео и подтвердили подлинность записи говорится в публикации

Там признали, что на кадрах действительно автомобиль ДПС Корсаковского района.

По данному факту проводится служебная проверка, в ходе которой будет установлено, что именно стало причиной таких маневров: техническая неисправность или действия самих сотрудников ДПС.