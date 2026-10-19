Москва19 октВести.В Дагестане на трое суток арестован водитель по статье о мелком хулиганстве. Как сообщили в Госавтоинспекции республики, мужчина показал неприличный жест в дорожную камеру.
Как уточнили в ГАИ, водитель автомобиля "Лада Приора" ехал с поддельными госномерами, а при подъезде к комплексу фото- и видеофиксации намеренно продемонстрировал в объектив камеры непристойный жест.
Нарушителем оказался 37-летний житель Дахадаевского районаговорится в сообщении
Составлены административные материалы о мелком хулиганстве.