В Дагестане водителя арестовали на 3 суток за неприличный жест в дорожную камеру

За неприличный жест в дорожную камеру водителя в Дагестане арестовали на 3 суток В Дагестане водителя арестовали на 3 суток за неприличный жест в дорожную камеру

Москва19 окт Вести.В Дагестане на трое суток арестован водитель по статье о мелком хулиганстве. Как сообщили в Госавтоинспекции республики, мужчина показал неприличный жест в дорожную камеру.

Как уточнили в ГАИ, водитель автомобиля "Лада Приора" ехал с поддельными госномерами, а при подъезде к комплексу фото- и видеофиксации намеренно продемонстрировал в объектив камеры непристойный жест.

Нарушителем оказался 37-летний житель Дахадаевского района говорится в сообщении

Составлены административные материалы о мелком хулиганстве.