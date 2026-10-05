В Польше с использованием дронов начали искать водителей, предупреждающих о ДПС

В Польше с помощью дронов ищут водителей, предупреждающих о постах ДПС В Польше с использованием дронов начали искать водителей, предупреждающих о ДПС

Москва5 окт Вести.В Польше водителей начали штрафовать за предупреждение других участников движения о полицейском контроле с помощью мигания фарами. Об этом говорится на официальном сайте полиции Польши.

Для выявления нарушений правоохранители начали использовать дроны, которые фиксируют поведение водителей.

При предупреждении других участников движения о приближении к посту ДПС водителей будут штрафовать на 300 злотых (примерно 6500 рублей). В полиции подчеркнули, что подобные действия считаются нарушением правил дорожного движения (ПДД).

Ранее сообщалось, что министерство национальной обороны Польши ведет работу над проектом закона о подготовке страны к военному времени.